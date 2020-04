Le départ de Kenny Atkinson a surpris beaucoup de monde et les Brooklyn Nets doivent déjà réfléchir au nom de son successeur pour la saison prochaine. Quelle que soit l'issue de cet exercice 2019-2020, Jacque Vaughn devrait le boucler sur le banc en tant qu'intérimaire. Au-delà, Sean Marks le General Manager sait qu'il devra trouver un nom convaincant pour satisfaire Kevin Durant et Kyrie Irving notamment. Selon Marc Stein du New York Times, une shortlist est en train d'être établie et on y trouve quelques noms plutôt étonnants.

A commencer par celui de Jason Kidd, actuellement assistant aux Los Angeles Lakers. Pour rappel, Kidd avait été viré des Nets en 2014, après avoir tenté ce que les médias locaux avaient décrit comme un putsch pour obtenir la double casquette de coach et de GM. Voir Jason Kidd revenir sur le banc de Brooklyn au vu de la manière dont s'est achevée cette première expérience - même si les Nets étaient allés en demi-finale de Conférence - serait assez surprenant.

Pour les autres, on a du classique dès qu'il s'agit de coacher à New York, à savoir Jeff Van Gundy, consultant sur ESPN et coach de Team USA hors compétitions majeures ou Mark Jackson, brocardé depuis son passage chez les Golden State Warriors. Tyronn Lue, que l'on dit souhaité par Kyrie Irving, fait toujours partie des favoris, même s'il ne se bradera pas sur le plan salarial. Le dernier nom évoqué par Stein est celui de Mike Brown, assistant à Golden State et ex-head coach des Cavs et des Lakers. Jacque Vaughn, l'intérimaire, aura a priori aussi une chance de défendre sa candidature.