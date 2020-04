Irrespectueux, Kyrie Irving, est-il bel et bien responsable du départ de Kenny Atkinson ?

Kenny Atkinson en avait marre. Ou peut-être que ce sont ses dirigeants qui ont voulu le virer. Voire même les deux. Toujours est-il que le coach des Brooklyn Nets a pris la porte en cours de saison. Un choc après avoir été tant encensé pour son travail à la tête de l'équipe new-yorkaise. Kyrie Irving a de suite été pointé du doigt comme l'un des responsables du départ du tacticien. Une cible un peu facile. Et pourtant, il y aurait effectivement un lien. Le meneur All-Star avait du mal avec l'entraîneur, et vice-versa. Selon Marc Berman du New York Post, 'Uncle Drew' ne respectait pas assez Atkinson. Le journaliste n'a pas donné d'exemples concrets du manque de respect en question.

Il semble évident qu'Irving avait de toute façon peu de considération pour son coach. Il aurait d'ailleurs déjà suggéré aux Nets de recruter Tyronn Lue, son ancien entraîneur aux Cleveland Cavaliers.

Autre remarque intéressante, Berman précise que Kenny Atkinson était peut-être aussi "surcoté" après avoir mené BK à 42 victoires l'an dernier. En effet, le coach serait optimal pour développer des jeunes joueurs mais un peu moins pour gérer des superstars. Son manque d'ajustements tactiques en cours de match a aussi été souligné.