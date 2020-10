Le nouveau maillot vintage des Nets, à l’ancienne mais tellement beau !

La saison prochaine sera spéciale pour les Brooklyn Nets. Parce qu'avec le retour de Kevin Durant, LA signature de l'intersaison 2020, la franchise new-yorkaise espère jouer les premiers rôles. Et pourquoi pas aller le plus loin possible en playoffs. Alors pour marquer le coup, Nike et les dirigeants de l'organisation ont décidé de remettre à jour un maillot mythique. Une tunique qui remonte à l'époque où les Nets jouaient encore dans le New Jersey.

30 years ago the New Jersey Nets found a new look. This year, the Brooklyn Nets are paying homage to a classic. 🔴🔵 x ⚫️⚪️ | https://t.co/EnypcpOo5h pic.twitter.com/BCXqRP1eqg — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 14, 2020

Raised in Jersey.

Rooted in Brooklyn.

Recognized Everywhere. Introducing our 2020-21 Classic Edition throwback unis 🔴🔵 pic.twitter.com/SHtTt0FLe5 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 14, 2020

Et autant dire que Kyrie Irving porte plutôt bien ce nouveau jersey.

Ce même maillot avait notamment été porté par Drazen Petrovic lorsqu'il évoluait aux Nets (entre 90 et 93, avec deux saisons à plus de 20 points par match). Bon, après le dégradé, on peut aimer ou non. Les maillots pouvaient être encore plus beaux en version unie. Mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs seront facilement repérables sur le parquet. Ils vont flasher !