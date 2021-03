Buddy Hield averti pour ce flop absolument calamiteux

Les comédiens sont surveillés de près en NBA. Et Buddy Hield, à défaut de décrocher un Oscar, vient d’écoper d’un avertissement pour sa « chute avec panache » lors d’un tout petit contact avec Carmelo Anthony avant-hier.

Sacramento’s Buddy Hield received a warning for violating the league’s anti-flopping rule March 4 at Portland. pic.twitter.com/6AaLXFBAta

— NBA Official (@NBAOfficial) March 5, 2021