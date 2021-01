Caris LeVert stoppé net : inquiétude autour de sa santé

Caris LeVert espérait forcément une arrivée un peu plus joyeuse chez les Indiana Pacers. Fraîchement débarqué en provenance de Brooklyn, l'arrière vient d'apprendre qu'il serait éloigné des terrains jusqu'à nouvel ordre. Après une IRM passée en marge de sa visite médicale, LeVert a appris la présence d'une "petite masse" au niveau de son rein. Il n'y a guère plus de détails à l'heure qu'il est, mais le terme désigne généralement une tumeur, ce qui est évidemment inquiétant, bien que le joueur lui-même ait tenté de se montrer positif.

"Je remercier les Pacers de leur soutien et de leur aide, de la part de ma famille et de moi-même. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir été extrêmement méticuleux pendant la visite médicale et j'ai hâte de pouvoir rejoindre l'équipe pour faire partie de cette franchise aussi vite que possible", a communiqué l'intéressé.