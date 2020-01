Carmelo Anthony, Dwyane Wade : le banana boat pleure Kobe Bryant

Dwyane Wade et Carmelo Anthony ont, comme la planète basket, eu la voix tremblante et les larmes aux yeux au moment d'évoquer Kobe Bryant

Les images des larmes et différents hommages en l'honneur de Kobe Bryant se succèdent à travers le monde. Une période très émouvante qui aboutira avec une nuit spéciale mardi au Staples Center pour ce Lakers - Clippers. L'endroit où Kobe aura passé toute sa carrière. Les regards seront braqués vers différents protagonistes dont LeBron James, en larmes au moment où il a appris le drame. LBJ a déjà pu observer les réactions de ses copains de la promo, Carmelo Anthony et Dwyane Wade. Le fameux banana boat. Evidemment, les deux hommes ont été pris par l'émotion au moment d'évoquer le décès de la légende californienne.

"Aujourd’hui est un des moments les plus tristes de toute ma vie", a déclaré Dwyane Wade. "C'est comme un mauvais rêve dont on veut juste se réveiller. C’est un cauchemar. Je sais que nous ressentons tous la même chose pour ce grand leader, ce grand champion et cette immense personne. Si vous avez eu la chance de connaitre Kobe, il n’y avait personne de meilleur que lui. Mes émotions se bousculent, c’est ce genre de moment où on se demande "pourquoi ?"

Carmelo Anthony, lui, a dû disputer un match. Très compliqué dans ces conditions.

"C'était le match le plus dur que j'ai joué. Je ne sais pas... c'était très dur. Notre amitié allait plus loin que le basket. Il y avait la famille, l'amitié. Le basket était la dernière pièce qui nous connectait l'un à l'autre. J'étais dans le lit avec mon fils, ma femme m'a appelé en pleurant. Mes amis, ma famille m'ont appelé. Tout était noir. Le basket était vraiment la dernière chose à laquelle je pensais aujourd'hui."