Carmelo Anthony plus affûté que jamais, faites place à « Skinny Melo »

Carmelo Anthony est dans la bulle. Mais sous quelle version ? On savait déjà que Melo serait quasiment obligé de revenir à ses premiers amours au poste 3 - et ça lui va très bien vu sa réticence naturelle à jouer 4 - mais pas dans quelle forme on retrouverait l'ailier vétéran des Portland Trail Blazers. A un peu plus de deux semaines de la reprise de la saison NBA à Disney World Resort, on le sait désormais. Les premiers entraînements ont permis aux observateurs de constater que "Skinny Melo" était dans la place.

Carmelo Anthony est apparu plus fin que jamais et particulièrement affûté. Pas de hoodie, mais une tenue d'entraînement à la cool pour enquiller les shoots comme une machine.

Carmelo Anthony, poste 4 contrarié et contrariant

Melo était déjà assez intéressant lors de la première partie de la saison avec les Blazers. Peut-être sera-t-il cette fois carrément décisif, à 36 ans, pour aider Damian Lillard et CJ McCollum à qualifier tout ce beau monde pour les playoffs. Pour le moment, Portland compte trois victoires de retard sur les Memphis Grizzlies, mais est aussi à égalité avec New Orleans et Sacramento.

Avant l'interruption de la saison, Carmelo Anthony tournait à 15.3 points et 6.3 rebonds à 42.6%.