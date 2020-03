Carmelo Anthony de retour aux Knicks la saison prochaine ?

Leon Rose n'est pas encore officiellement président des New York Knicks - son intronisation ne devrait pas tarder - les spéculations vont déjà bon train sur les objectifs du nouveau patron sportif de la franchise. Selon le New York Post, Rose travaille déjà à faire revenir Carmelo Anthony à Big Apple la saison prochaine. Leon Rose étant l'agent actuel de "Melo", les négociations ne devrait pas être trop compliquées si toutefois l'actuel ailier des Portland Trail Blazers a envie de revenir, même si Rose devra délaisser ses fonctions d'agent une fois nommé.

Les fans des Knicks seraient probablement partagés si cette rumeur s'avérait vraie. Carmelo Anthony a fait un retour en NBA convaincant avec Portland, même si les Blazers sont mal embarqués dans la course aux playoffs. C'est plutôt sur sa place dans le projet, que l'on devine construit autour de jeunes joueurs, que le doute est permis. L'ancien meilleur scoreur de la ligue a encore du basket en lui - il tourne à 15.4 points et 6.4 rebonds de moyenne cette saison - et peut clairement aider une équipe à progresser. Mais quelle place lui faire dans une équipe qui ne joue pas les playoffs et avec laquelle l'histoire s'est un peu terminée de façon dépassionnée ?

Carmelo Anthony aurait à coup sûr droit à un bel accueil dans un premier temps, comme lors de sa signature en 2011. Pour la suite, c'est un mystère.

Les stats de Carmelo Anthony en 2019-2020