Caron Butler, ses confidences sur l’échec des Clippers version Lob City

Les Los Angeles Clippers n'ont jamais remporté un titre NBA. Dans l'histoire, la franchise californienne a pourtant eu des effectifs capables de rivaliser pour la victoire finale. On pense bien évidemment à l'époque "Lob City" avec Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan. Mais ce groupe, pourtant très talentueux, n'a jamais été en mesure d'exploiter son potentiel. Ancien membre de cette formation entre 2011 et 2013, Caron Butler a tenté d'expliquer cet échec.

"Ma seconde année aux Clippers, je pense que c'était la meilleure équipe de l'histoire de cette franchise. Sur cette saison-là, nous aurions dû nous battre pour le titre. Je pense que parfois on peut sous-estimer l'importance de l'alchimie au sein d'un groupe. Et à force de faire ça, tout d'un coup, il n'y a plus rien. On a eu ça aux Clippers.

Les gars ont aussi été égocentriques. Aujourd'hui, Chris, Blake et DeAndre, ils sont tous amis, mais à l'époque, il y a eu beaucoup d'immaturité. Si tout le monde n'avait pas voulu suivre son propre chemin, moi-compris, nous aurions bien plus gagné. On a gâché une belle opportunité", a reconnu Caron Butler pour ClutchPoints.

Cette période représente un vrai gâchis pour les Clippers. Pour le coach Doc Rivers, il s'agit d'ailleurs d'un immense regret...