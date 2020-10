Ce qu’il manque aux Warriors pour battre les Lakers en 2021

On les aurait presque oubliés, loin de la bulle Disney, loin des confettis et du titre des Los Angeles Lakers, mais les Golden State Warriors feront leur retour sur les devants de la scène la saison prochaine. C’est une promesse. Pas seulement la notre, mais aussi la leur. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et consorts jurent qu’il serait risqué de les enterrer trop vite. Finalistes cinq fois entre 2015 et 2019, pour trois titres à la clé, les Californiens ont sombré l’an dernier suite au départ de Kevin Durant et aux blessures prolongées des ‘Splash Brothers.’

Mais le long break a permis aux Warriors de se remettre sur pied. Ils ont faim. Faim de basket, de victoires. Et encore faim de sacre. Mais il y a un nouveau sheriff au Far West. Deux mêmes. LeBron James et Anthony Davis.

LeBron James & Anthony Davis : les clés de la naissance du meilleur duo de NBA

Pour les vaincre, Steve Kerr et ses joueurs vont devoir aligner un effectif plus que solide. C’est le plan. Avec Curry, Klay, Green mais aussi Andrew Wiggins, Eric Paschall, Kevon Looney et le deuxième choix de la draft à venir, les Dubs disposent de quelques arguments intéressants. Intéressants oui mais… insuffisants pour venir à bout des Lakers l’an prochain selon de nombreux GM contactés par The Ringer. Le journaliste Kevin O’Connor se confie sur ce qui manque à Golden State pour vraiment concurrencer L.A. dans un an.

« J’ai de nombreux dirigeants qui m’envoient des messages pour me dire que les Warriors ont intérêt à trouver un meilleur intérieur pour battre les Lakers. Peut-être que les équipes vont continuer à miser sur le small ball et à signer encore plus d’extérieurs pour espacer le jeu. Après tout, les franchises ne peuvent piocher que parmi les joueurs disponibles et il n’y a pas tant d’intérieurs qui peuvent contribuer des deux côtés du terrain. »

On comprend l’idée de trouver un grand capable de contribuer. Parce qu’il faut un défenseur à même de ralentir Davis. Si Bam Adebayo n’y est pas parvenu, on a du mal à trouver le nom d’un joueur capable de s’y coller avec succès. Draymond Green peut éventuellement gêner la star des Lakers. Mais dans ce cas-là, les Warriors devront trouver un ailier stoppeur pour gérer LeBron James. Il y a quelques « 3 and D » disponibles. Dans tous les cas, ça sera une opposition de style.

Une rumeur évoquait un intérêt pour Dwight Howard. On suggèrerait bien aux dirigeants de s'intéresser éventuellement à Gordon Hayward (selon le prix), Danilo Gallinari, Marcus Morris ou Paul Millsap. A voir aussi ce qu'ils peuvent récupérer en tradant leur deuxième choix.

Mais à moins d’une grosse intersaison, les Warriors risquent d’être un cran en dessous des Lakers sur le papier. Après, la réalité du terrain est parfois différente.