Avec la diffusion du documentaire The Last Dance, les débats concernant le meilleur joueur de l'histoire ont été relancés. Pour la majorité des observateurs, Michael Jordan domine nettement la concurrence. Cependant, certains militent également pour LeBron James. C'est notamment le cas de Kendrick Perkins. Et Channing Frye, ancien coéquipier du King aux Cleveland Cavaliers, partage aussi cet avis ! A l'occasion d'un entretien accordé au Bleacher Report, l'ancien intérieur a ainsi attribué le statut de "GOAT" à l'actuel ailier des Los Angeles Lakers.

"Le GOAT ? Je savais que cette question allait venir. Je vais dire LeBron, je pense en raison de son travail acharné. Les bagues ne peuvent pas compter car sinon c'est Bill Russell. Jordan est le choix 1B, mais si on retire les bagues de la conversation, LeBron a l'avantage dans toutes les statistiques. LeBron a fait plus avec moins", a défendu Channing Frye.

Même si on peut comprendre les arguments de Channing Frye, les bagues ont forcément un impact dans cette discussion. Et le bilan lors des Finales NBA plaide largement en faveur de Michael Jordan (6-0) par rapport à LeBron James (3-6). Mais effectivement, cet élément ne peut pas être le seul pris en compte, car sinon Bill Russell (11 titres) serait le "GOAT" incontesté. A chacun de se faire son propre avis...