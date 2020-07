Ceux qui se souviennent des premières années NBA de Charles Barkley ne sont pas surpris du consultant qu’il est devenu. Aux Philadelphia Sixers, peu importe qui se trouvait sur le chemin du phénomène athlétique, personne ne l’empêchait d’aller droit au but.

C’est un peu pareil depuis sa retraite. Pas grand-chose ne peut l’empêcher de dire ce qu’il pense. Et, là, malgré la volonté positive de la NBA de proposer aux joueurs une plateforme pour leurs revendications, il n’est pas satisfait de ce qui se passe. Et l’exprime.

LeBron James justifie son refus de changer de nom sur son maillot

Invité de Power Lunch sur CNBC, Charles Barkley a regretté que la NBA passe à côté de l’essentiel. Ses initiatives sont en effet selon lui en train de virer au cirque.

« Ce qui se passe maintenant, c’est qu’on devient un cirque. Au lieu de parler d’égalité raciale, de justice raciale et de justice économique, nous passons tout notre temps à nous demander qui mettra un genou à terre et qui ne le fera pas, ce qu’il y aura d’écrit sur les bus ou sur les maillots. Je pense qu’on passe à côté de l’essentiel. »

Les questions générées par ses initiatives font qu’on oublie de parler du fond du combat, pour Sir Charles.

« Nous avons besoin d’une réforme de la police, d’une réforme des prisons. Ce sont les deux premières choses dont il faut s’occuper. Nous avons de la police, que les bons policiers fassent le ménage parmi les mauvais policiers. (…) Quand on passe notre temps à parler de ce qu’il y a sur les maillots, ce qu’il y a sur les bus, qui met un genou à terre ou pas, ça va à l’encontre de l’objectif. Je suis préoccupé par le fait que ça se transforme en cirque au lieu qu’on essaye de faire de bonnes choses. »

Anthony Davis explique pourquoi il ne mettra pas de message sur son maillot

Les questions soulevées par Charles Barkley sont pertinentes. Historiquement, nombre de combats, légitimes ou moins, se sont enlisés parce que le débat sur la forme l’emportait sur le fond. Et c’est forcément amplifié quand autant de personnalités, dont les joueurs NBA, prennent part à une cause. Leur présence permet de sensibiliser le grand public, mais il faut réussir à transformer cette attention générée en attention sur la cause elle-même, et non sur les stars.

Difficile d’en vouloir à la NBA de proposer une plate-forme d’expression à ses joueurs. Mais si les messages sur les bus ou les maillots ne s’accompagnent pas de vrais débats ou prise de position, le mouvement ne s’en trouvera pas aidé.