Décidément, LeBron James et Anthony Davis sont souvent sur la même longueur d’onde. Comme son équipier, l’intérieur des Los Angeles Lakers a choisi de ne pas mettre de message à caractère social au dos de son maillot. Il y conservera son nom de famille.

« Le nom ‘Davis’ est quelque chose que j’essaie de représenter chaque fois que j’entre sur le terrain », a-t-il expliqué dans une video conference. « J’étais un peu déchiré entre les deux. Je ne savais pas quoi décider. Devrais-je avoir un message sur la justice sociale ou devrais-je mettre mon nom de famille ? »

« Je pense juste que mon nom de famille est quelque chose qui est très important pour moi. La justice sociale aussi, mais je veux garder le nom de ma famille et le représenter à travers ce process. (…) Il y a des gens qui ont été avec moi toute ma carrière pour m’aider à en arriver là. »

LeBron James justifie son refus de changer de nom sur son maillot

Anthony Davis n’est néanmoins pas fermé à la possibilité d’utiliser la reprise de la saison comme une plateforme pour exprimer ses opinions. Simplement, il ne le fera pas via un message sur son jersey :

« Certains gars ont choisi de le faire, d’autres non. Nous aurons plein de manières de représenter ce pour quoi on combat. »

Son coéquipier LeBron James a fait lui aussi le choix de conserver son nom sur son maillot. Pour lui, les messages proposés et autorisés par la NBA « ne sont pas quelque chose qui correspondaient totalement avec ma mission, mon objectif. » Cette justification peut être interprétée de différentes manières. Cela peut signifier qu’il ne pense pas que sa mission passe par ce genre de messages, lui qui s’investit de beaucoup de manières différentes ; ou bien que les messages en eux-mêmes ne le satisfont pas. La liste est en effet limitée à un certain nombre de formules autorisées par la NBA et syndicat des joueurs.

Black Lives Matter : la NBA s’engage en peinture

D’ailleurs d’autres joueurs ont critiqué cette liste sur ce point, à l’image de Jaylen Brown qui la trouve trop restrictive. La NBA offre un espace d’expression pendant cette reprise de la saison. Difficile de lui en vouloir de vouloir éviter que ça parte dans tous les sens. Comme il est difficile d’en vouloir aux joueurs qui voudraient une totale liberté dans le choix des messages ou à ceux qui attachent de l’importance à ce que leur nom figure sur leur maillot quand ils se battent pour le titre et qui préfèrent exprimer leurs revendications par un autre biais.