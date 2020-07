La NBA est probablement la ligue sportive la plus impliquée pour soutenir ses joueurs dans les combats sociaux actuels. Elle collabore activement avec le syndicat des joueurs (NBPA) pour que la reprise de la saison offre au mouvement la meilleure plateforme possible. Pourtant, certains NBAers ne sont pas encore totalement satisfaits, à l’image de Jaylen Brown.

Fin juin, on apprenait que la ligue allait permettre aux joueurs de remplacer leur nom sur le maillot par un message de sensibilisation pour la justice sociale. Cependant, il ne leur sera pas possible de mettre n’importe quoi sur leur jersey. La NBA et le syndicat sont tombés d’accord sur une liste de 29 messages (voir la liste plus bas).

Une belle idée, mais que certains jugent trop restrictives. Jaylen Brown voudrait ainsi voir plus de possibilités de message :

« Je voudrais voir plus d’options disponibles à mettre au dos de nos maillots », a expliqué le joueur des Boston Celtics à plusieurs médias.

« Pour des sujets et des causes comme celles actuelles, je pense que cette liste est un exemple d’une forme de restrictions... J'ai été très déçu de cette liste. »

Pour lui, la liste autorisée par la NBA et la NBPA n’inclut pas de références assez spécifiques, par exemple aux violences policières.

« ‘Break the Cycle’, ‘Results’,’Inequality by Design’, des choses de ce type auraient selon moi un impact plus profond que certaines des choses qui nous ont été autorisées », a détaillé Jaylen Brown quand on lui a demandé les messages qu’il auraient aimé pouvoir affiché, avant de poursuivre :

« Nous devons aller là-bas (à Orlando) et faire en sorte que les gens n’oublient pas George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castile, Ahmaud Arbery ou Trayvons Martin. Et la liste continue… »

D’ailleurs, s’il est bien évidemment inciter d’une éventuelle seconde vague du coronavirus, il reste persuadé que c’est de son devoir d’aller jouer cette fin de saison à Orlando. Et d’en profiter pour poursuivre le combat pour la justice sociale :

« Beaucoup de gars choisissent d’aller à Orlando parce nous jouons pour quelque chose de plus grand que nous mêmes. »

Les messages autorisés par la NBA sur les jerseys

Black Lives Matter

Say Their Names

Vote

I Can't Breathe

Justice

Peace

Equality

Freedom

Enough

Power to the People

Justice Now

Say Her Name

Sí Se Puede (Yes We Can en espagnol)

Liberation

See Us

Hear Us

Respect Us

Love Us

Listen

Listen to Us

Stand Up

Ally

Anti-Racist

I Am A Man

Speak Up

How Many More

Group Economics

Education Reform

Mentor.