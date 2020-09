Fin du suspense dans l’Illinois. Après plusieurs mois de recherche et de réflexion, les Chicago Bulls viennent de nommer un nouvel entraîneur. Billy Donovan est l’heureux élu, comme l’annonce ESPN. Les modalités de son arrivée ne sont pas encore connues mais le contrat est signé.

L’ancien coach de l’université de Florida (NCAA) rebondit vite après avoir quitté le Thunder d’Oklahoma City à l’issue des playoffs. Son profil a donc convaincu Arturas Karnisovas, le Président des Bulls. C’est une toute nouvelle association et donc un départ tout frais pour la franchise de la Windy City. En effet, le dirigeant a pris place à la tête de l’organisation en avril dernier. Un mois après, il se séparait de Jim Boylen. L’ancien coach, aux méthodes trop rugueuses, ne s’entendait plus avec les joueurs de l’équipe. Notamment les stars Lauri Markkanen et Zach LaVine.

Après avoir sondé plusieurs profils, Karnisovas s’est donc tourné vers Billy Donovan. En cinq saisons, le coach s'est illustré en menant le Thunder en finales de Conférence avec Kevin Durant et Russell Westbrook. Puis OKC a joué les playoffs quatre années de plus. Dont cette année, malgré le départ de Westbrook à l'intersaison. Le coach aura pour mission de développer les jeunes joueurs des Bulls et de ramener l’équipe mythique vers les playoffs à l’Est. Une sacrée tâche. Mais il y a une atmosphère intéressante qui se dégage du côté de Chicago avec le nouveau management. Ça donne envie d’y croire.