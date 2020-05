Lauri Markkanen montre à quel point Jim Boylen est le pire coach NBA

Jim Boylen est persuadé qu’il va conserver son job sur le banc des Chicago Bulls malgré la passation de pouvoir au sein de la franchise. Le GM Gar Forman a été licencié et Arturas Karnisovas est désormais à la tête de l’équipe. Selon toute logique, le nouveau dirigeant devrait débarquer avec un entraîneur en qui il croit. Le Lituanien s’est entretenu avec les joueurs à son arrivée et plusieurs d’entre eux auraient descendu Boylen. Pas étonnant. Même en public, dans la presse, certains cadres des taureaux ont du mal à contenir leur dédain pour le coach « old school. » Nouvel exemple, ici racontée par Lauri Markkanen lors de son passage au sein d’un podcast finlandais.

« J’avais 80 touches par match lors des deux dernières saisons, c’est descendu à 40 cette année. Quand j’en ai parlé avec Jim, il m’a dit de plutôt me concentrer sur les rebonds défensifs pour mener les contre-attaques. Mais bon, c’est difficile de prendre 40 rebonds défensifs », ironise le jeune intérieur des Bulls.

Boylen a joué la fameuse carte du « tu veux des tirs en attaque ? Prends des rebonds en défense. » Un peu dommage vu le talent offensif du Finlandais. Véritable star en pleine ascension, Lauri Markkanen a été sous-utilisé : 29 minutes par match, 11 tentatives en moyenne contre 32 minutes et 15 tirs l’an dernier. Du coup, il est passé de 19 points et 9 rebonds à 15 et 6.

Surtout qu’il aurait été difficile pour lui de prendre une quantité de rebonds quand son coach, ce même coach donc, demandait à ses intérieurs de fermer sur les picks-an-roll et donc de trapper les extérieurs à 7 mètres du cercle… encore un exemple de la philosophie très étrange d’un entraîneur carrément dépassé.