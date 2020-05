Ça sent de plus en plus le roussi pour Jim Boylen aux Bulls

Après cinq ans de disette (ou presque), les Chicago Bulls veulent remonter la pente dès que possible. Pour cela, le ménage a été fait en interne avec l'éviction de Gar Formar, l'emblématique GM en place depuis 22 ans. Désormais, c'est le duo Arturas Karnisovas-Marc Eversley qui est aux commandes. Les chantiers sont nombreux, à commencer par le plus important, celui du coach. Arrivé l'an passé, Jim Boylen est loin de faire l'unanimité auprès de ses joueurs, notamment Zach LaVine qui ne s'est jamais gêné pour montrer publiquement son agacement.

Il y a quelques semaine, Eversley avait expliqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant un changement d'entraîneur. Sauf que depuis, certaines choses ont bougé, à tel point que la direction aurait pris la décision de se séparer de l'homme de 55 ans. Les médias de Chicago précisent que si certains joueurs apprécient son discours, d'autres n'adhérent absolument pas à sa gestion et se sont plaints au front office. C'est ce qui aurait fait pencher la balance pour son futur licenciement.

Ce n'est pas réellement une surprise étant donné que pour partir sur un projet sain, il faut que les joueurs soutiennent leur coach. Et là, ce n'était plus tellement le cas. Reste désormais à trouver des candidats crédibles à la succession de Jim Boylen. Ces dernières semaines, les noms d'Adrian Griffin et d'Ime Udoka, deux assistants NBA, ont été évoqués.