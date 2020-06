Chris Bosh révèle son moment clé pour la création du Big Three du Heat

L'ancien intérieur du Miami Heat Chris Bosh a raconté son déclic pour la formation d'un Big 3 avec LeBron James et Dwyane Wade.

En 2010, l'intérieur Chris Bosh s'est associé à LeBron James et Dwyane Wade au Miami Heat. La création de ce Big Three a fait beaucoup parler à l'époque. De nombreuses rumeurs ont indiqué que les trois hommes avaient décidé de collaborer ensemble dès 2008. Certaines mauvaises langues ont même imaginé que Nick Arison, fils du propriétaire du Heat, avait œuvré en ce sens en étant proche de la Team USA lors des Jeux Olympiques de Pékin. A l'occasion d'un entretien accordé à TrueHoop, Bosh a dévoilé ses vérités sur la création de cette association.

"Nick était bien présent, mais ce n'est absolument pas la base de tout ça. Il y avait dans tous les cas trop de pression pour remporter la médaille d'or. D'ailleurs, ça aurait été plus simple si nous avions eu des discussions à l'époque. Peut-être que D-Wade et Bron ont eu des conversations. Moi non. Je n'y pensais même pas. Je voulais être comme eux, briller en Playoffs.

Personnellement, la saison 2008-2009, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai compris à quel point c'était difficile de gagner en NBA. Pourtant, j'essayé fort, mais avec aucun résultat. Je crois que Kobe partait sur son back-to-back. LeBron avait été en Finales, D-Wade avait déjà un titre. Et moi j'en étais même pas proche. Mon équipe n'était même pas compétitive au premier tour", a ainsi confié Chris Bosh.

En tout cas, Chris Bosh conserve un excellent souvenir du Heat version "Three Amigos".