Sur les dernières années en NBA, plusieurs trios ont marqué de leur empreinte cette Ligue. On pense bien évidemment au Big Three des San Antonio Spurs (Duncan - Ginobili - Parker), des Boston Celtics (Garnett - Pierce - Allen) du Miami Heat ou encore des Golden State Warriors (les 2 versions avec ou sans Kevin Durant, peuvent marcher).

Présent au sein de la franchise floridienne avec LeBron James et Dwyane Wade entre 2010 et 2014, Chris Bosh a eu l'opportunité de remporter deux titres avant le départ du King pour les Cleveland Cavaliers. Retraité depuis 2019 à la suite de problèmes de santé en 2016, l'ex-intérieur a cependant estimé, avec le recul, que la dynastie créée par les Warriors était bien la plus puissance de l'ère moderne. Mieux, Bosh a comparé son Big Three à un (obscur, pour la grande majorité des gens) groupe de Rock des années 60.

"Je pensais à notre place dans l'histoire de ce sport. Et finalement, j'ai estimé que les Warriors avaient la plus belle dynastie. Pour la notre, je pense que c'était plutôt comme Cream, le groupe, tu vois ce que je veux dire ? Je crois que nous étions plus comme Cream.

Nous nous sommes réunis, nous avons joué ensemble. Nous avons créé un truc immense, pour 4 ans, juste 4 ans...

Cream est célèbre dans le monde de la musique pour avoir été le premier « supergroupe » de l'histoire du rock, c'est-à-dire un groupe composé de musiciens déjà célèbres chacun de leur côté. Le plus connu des 3 (le LeBron James en gros) n'est autre que le mythique guitariste Eric Clapton. Il était accompagné de deux pointures dans leurs domaines : le bassiste et chanteur Jack Bruce et le batteur Ginger Baker. Ce groupe a surtout comme particularité d'avoir été un des plus éphémères de l'histoire, puisqu'il a été créé en 1966 et a disparu 2 ans plus tard, en 1968. Bref, la "pique" de Chris Bosh est donc a peine déguisée... Il se rattrape malgré tout pour rappeler que...

"C'était une époque folle. C'est vraiment fou de penser à ce que nous avons simplement vécu", a ainsi jugé Chris Bosh.

Tout comme Wade, Chris Bosh reconnaît donc la belle domination des Warriors sur les dernières années. Cela n'enlève rien aux 2 titres et 4 finales disputées consécutivement pour ce Heat version "Three Amigos" qui a aussi marqué son époque, mais qui laisse comme un goût d'inachevé dans la bouche de son intérieur all-star.