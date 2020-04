L'ancien joueur du Miami Heat Dwyane Wade aurait aimé défier le Big Three des Golden State Warriors avec LeBron James et Chris Bosh.

Dans l'histoire de la NBA, les débats sont souvent enflammés notamment concernant le meilleur Big Three de l'histoire. Rien que sur les dernières années, les candidats sont nombreux entre les différentes associations aux San Antonio Spurs, au Miami Heat ou encore aux Golden State Warriors. Et de son côté, Dwyane Wade aurait aimé avoir l'opportunité d'affronter les Warriors de Stephen Curry en compagnie de LeBron James et Chris Bosh.

"J'ai une question pour toi Steph : Miami Heat contre les Golden State Warriors, notre Big Three contre le votre, qui gagne ? Il faut en parler !"

Stephen Curry tout sourire lui propose de régler ça sur NBA 2K. Eclats de rires. D-Wade botte en touche : "Régler ça sur 2K ? Ah non je suis trop mauvais." Puis il reprend :

"Mais je vais dire une chose, je déteste les comparaisons entre les générations, car il est impossible de vraiment répondre et c'est simplement une bataille de mots. Cependant, nous avons tous des moments où nous regardons de grandes équipes et de belles individualités.

Et pendant un instant, je me dis : 'mince, j'aimerais tellement avoir eu l'opportunité de jouer contre eux à mon top'", a ainsi confié Dwyane Wade lors d'un live Instagram avec Stephen Curry.

Le Heat au top contre les Warriors au top ? Voici des Finales NBA qui auraient fait vibrer tous les amoureux du basket !