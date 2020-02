Chris Bosh ne digère pas son absence pour les finalistes du Hall of Fame

A la surprise générale, Chris Bosh ne fait pas partie des finalistes pour le Hall of Fame lors de la cuvée 2020. L'ancien intérieur du Miami Heat a fait les frais de la décision du comité de sélection de restreindre le nombre de finalistes. Pour rappel, Kobe Bryant, Tim Duncanet Kevin Garnett ont été annoncés parmi les finalistes durant le récent All-Star Break. Et de son côté, Bosh s'imaginait intégrer le HoF avec eux. Mais il va devoir prendre son mal en patience. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ex-joueur des Toronto Raptors n'a pas caché son immense déception.

"Je vais être honnête avec vous. Je suis un compétiteur. J'ai été en compétition toute ma vie. Beaucoup de gens ne savent pas cela de moi, mais je suis un féroce compétiteur. Perdre me dérange. Échouer me dérange. Depuis mes débuts dans ce sport, ça transpire dans tout ce que je fais. Donc je vais le dire et vous allez l'entendre de moi : je suis déçu. Et je sais les gens se disent 'Oh l'année prochaine'. Et s'il n'y avait pas d'année prochaine ? Je pense à ça tous les jours. Et j'espère que vous aussi : et s'il n'y a pas de demain ? Cela veut dire quoi ? C'est une question dans ma tête. Je suis vraiment très déçu", a ainsi avoué Chris Bosh.

Forcé à mettre un terme à sa carrière de manière anticipée en raison de ses problèmes de santé, Chris Bosh attendait, avec impatience, cette reconnaissance. Malheureusement pour lui, il va devoir encore patienter. Mais avec ses deux titres de champion, ses 11 sélections au All-Star Game, ses 17 189 points, 7 592 rebonds et 1 795 passes décisives en carrière, sa place est bel et bien au Hall of Fame.