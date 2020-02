Sans surprise, les légendes Kobe Bryant, Kevin Garnett et Tim Duncan figurent parmi la liste des finalistes pour le Hall Of Fame.

Difficile de trouver une classe de Hall Of Famers plus chargée que celle de 2020. Jugez plutôt : Tim Duncan, Kevin Garnett et le regretté Kobe Bryant. Trois des plus grandes superstars de l’époque post-Jordan. Ils sont accompagnés de Tamika Catchings, dix fois All-Star WNBA, les coaches NCAA Kim Mulkey, Eddie Sulton et Barbara Stevens ainsi que le légendaire Rudy Tomjanovich, entraîneur lors des deux titres des Houston Rockets en 1994 et 1995.

L’attention sera essentiellement centrée sur Kobe Bryant, mais aussi ses anciens rivaux Kevin Garnett et Tim Duncan. Ils devraient être honorés au Hall Of Fame le 29 août prochain

