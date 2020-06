Avec les craintes des joueurs par rapport à la situation sanitaire liée au coronavirus, la NBA prend plusieurs mesures pour renforcer la sécurité des acteurs dans le cadre de la reprise de la saison à Orlando. Parmi les décisions prises par la Ligue, il a été ainsi annoncé la création d'une hotline. Le but ? Anonymement, il sera possible de dénoncer les potentielles violations au protocole mis en place. Par exemple, les joueurs seront assignés à leur hôtel avec des règles très stricts. Dans l'hypothèse d'une sortie non-autorisée de la NBA, le joueur devra subir un test puis une période de quarantaine (avec une réduction de son salaire selon les matches manqués). Et il sera donc possible de dénoncer le moindre écart de conduite. Un tel système a été moqué sur les réseaux sociaux notamment par rapport à Chris Paul.

Pourquoi le meneur de l'Oklahoma City Thunder ? A cause de sa réputation bien sûr ! Avec son vice, CP3 avait dénoncé Jordan Bell, qui n'avait pas son maillot dans son short, aux arbitres pour provoquer une faute technique en décembre dernier. Prêt à tout pour gagner, Chris Paul avait ensuite totalement assumé cette attitude. Et forcément, avec la nouvelle hotline de la NBA, le patron du syndicat des joueurs a été ciblé par les internautes.

Chris Paul ciblé sur les réseaux sociaux

“Operator? Mr. Harden’s nose isn’t tucked into his mask. That’s a tech.” https://t.co/u8DjmvizPs pic.twitter.com/eHPg0iuMTE — Bay Area Sports Guy (@BASportsGuy) June 17, 2020

The hotline is Chris Paul’s cell number. https://t.co/vDu9M1xxWI — Fred Katz (@FredKatz) June 17, 2020

Odds on who makes most use of #Snitchline — Chris Paul 7:4

— Daryl Morey 3:2

— Enes Kanter 2:1

— LeBron James 5:1

— Kyrie hacked from his couch 50:1 https://t.co/60hQxq5s8j — John Dickinson (@JDJohnDickinson) June 17, 2020

This is 100% Chris Paul’s idea https://t.co/OofoKEy26e — Chris Montano (@gswchris) June 17, 2020

Chris Paul when he sees strippers leaving James Hardens room pic.twitter.com/YAUlxkvK5G — kyle/Free agent nba fan (@knicks_tape99) June 17, 2020