Chris Paul se fout d’être une balance selon Zach LaVine

On n'est pas président du syndicat des joueurs pour rien. Chris Paul est ce gars très à cheval sur les règles, qui aurait très bien pu vous balancer en cas de fraude à un examen. Si ce côté de sa personnalité est revenu dernièrement sur le devant de la scène, c'est en partie pour cette action face à Minny. CP3 avait interpellé l'arbitre à quelques secondes du terme pour signaler que Jordan Bell n'avait pas son maillot dans le short. Considéré comme le 2e avertissement dit "pour ralentir le jeu", le Thunder avait obtenu un lancer pour avoir seulement deux points de retard à 2 secondes de la fin.

Chris Paul getting the officials to call a foul on a dead ball because Jordan Bell hadn't tucked in his jersey is max level CP3 pic.twitter.com/gZe3BrR7Yr

— CJ Fogler (@cjzero) December 7, 2019