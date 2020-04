Chris Paul et Stephen Curry sont deux superstars originaires de Caroline du Nord. Elles se connaissent donc depuis des années. Curry ayant même participé aux camps organisés par CP3 dans l'Etat quand il était plus jeune. Le mentor a fini par devenir un adversaire. Depuis, les deux meneurs se livrent des duels féroces en NBA. Et ça donne des actions spectaculaires à chaque fois. L'une d'entre elles est même devenue culte. Un crossover monstrueux de Curry qui a mis Paul sur les fesses. Littéralement.

Un moment délicat pour Chris Paul, qui a tout de même tenu à commenter cette humiliation lors d'un live Instagram avec Stephen Curry.

Chris Paul on Steph Curry's infamous crossover of him - "Listen... He got me. He got me."

Steph - "The funniest part is how many times we've all been dropped. You've dropped me at least 3 times, I got you that one time in LA."pic.twitter.com/xbyL0lNoLh

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 6, 2020