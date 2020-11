Un insider explique le vrai problème des Clippers

Les Los Angeles Clippers ont implosé en plein playoffs et c’est peut-être en grande partie dû à un problème de leadership.

Les Los Angeles Clippers devaient faire tellement mieux. Présentés comme l’un des principaux favoris pour le titre 2020, les Californiens ont été sortis au second tour des playoffs dans la bulle. Néanmoins, les équipes qui gagnent un an seulement après avoir formé une « super team » sont rares. Kawhi Leonard et Paul George n’ont signé qu’à l’été 2019. C’est presque normal qu’ils ne soient pas allés au bout.

Par contre, c’est la manière dont ils ont été éliminés qui inquiète. Les Clippers ont explosé en plein vol. Alors qu’ils menaient 3-1 contre les Denver Nuggets. Et ça, par contre, ça donne déjà plus de raisons de se montrer méfiants pour la suite. Il y a un problème. Et l’insider Ramona Shelburne pense avoir mis le doigt dessus.

« Votre leader ne peut pas être votre coach. La voix la plus importante dans le vestiaire, il faut que ce soit celle d’un joueur. Ils ont besoin de récupérer un vrai meneur pendant l’intersaison. Quelqu’un qui peut apporter du leadership, comme Kyle Lowry le faisait pour Kawhi Leonard à Toronto. Il lui manque un joueur comme ça à ses côtés. » « Kawhi Leonard n’est pas LeBron James. Il ne peut pas juste se dire ‘oh on n’a pas de meneur alors je vais le faire’, ce n’est pas son jeu. »

Kawhi Leonard est un excellent joueur mais il est très introverti. Il mène par l’exemple. Mais ça ne suffit peut-être pas aux Clippers. Ils ont besoin d’un patron. Un homme pour recadrer l’équipe. Ce serait d’ailleurs l’une de leurs priorités cet hiver.

Kawhi Leonard, sa première demande pour renforcer les Clippers cette intersaison