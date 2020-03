Le monde est à l’arrêt, la crise sanitaire prend de l’ampleur et le sport, si souvent vecteur de joie et d’émotions dans nos vies, passe au second plan. Même pour ceux qui en font leur métier ou qui rêve justement de devenir professionnel. La NBA est à portée de main pour Cole Anthony. Le meneur sort d’une première saison intéressante à la prestigieuse université de North Carolina. Il culminait à 18,5 points, 5,7 rebonds et 4 passes par rencontre. Des stats, des atouts et un profil qui font de lui l’un des prospects les plus convoités de la prochaine draft. Mais pour l’instant, passer à l’échelon supérieur n’est pas encore tout à fait dans son esprit.

« Beaucoup de gens me demandent si je vais me présenter à la draft. Tous ceux qui me connaissent savent que jouer en NBA est l’un de mes rêves mais vu les épreuves difficiles traversés par la planète actuellement, je préfère reporter ma décision. Je vis à New York, un foyer de l’épidémie de coronavirus. Ma famille et moi connaissons beaucoup de gens affectés directement par le virus. Plusieurs d’entre eux sont hospitalisés dans un état grave et l’un est décédé. Pour l’instant, ma priorité est de comprendre comment je peux aider. »

On devrait tout de même retrouver Cole Anthony en NBA la saison prochaine. Mais sa manière de penser dans cette situation délicate en dit long sur le bonhomme.