Anthony Edwards, le first pick se présente à la Draft 2020

En tant potentiel numéro un, Anthony Edwards donne le ton. Le jeune homme a décidé de se présenter à la Draft 2020. Il l’a lui-même annoncé sur Twitter.

« Je serai toujours chez moi à Georgia mais je me sens prêt à passer au niveau supérieur et j’ai donc décidé de m’inscrire à la Draft 2020. J’espère que vous êtes fiers de moi, il y a encore beaucoup de boulot à accomplir ! »

Le natif d’Atlanta ne se fait aucun doute sur son statut. Il se considère comme le first pick. Il est d’ailleurs perçu comme tel pour l’instant, notamment par ESPN. Cet arrière athlétique est un scoreur d’élite. Il tournait à plus de 19 points et 5 rebonds de moyenne pour sa première (et donc unique) saison en NCAA. Le joueur de 18 ans doit maintenant se préparer pour la suite, ce qui ne sera pas facile dans l’immédiat avec la crise sanitaire qui secoue la planète. Mais même sans workouts, il a sans doute déjà montré assez pour être pris en premier.