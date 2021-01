Pourquoi la performance de Collin Sexton est un mauvais signe pour BK

La première commune du nouveau « Big Three » de la NBA ne s’est pas passée comme prévue. Kyrie Irving a marqué 38 points. Kevin Durant aussi. James Harden compilait lui son double-double avec 12 caviars. Mais les Brooklyn Nets ont perdu contre les… Cleveland Cavaliers. No offense, la franchise de l’Ohio fait un début de saison très intéressant avec 7 victoires et autant de défaites (sixièmes à l’Est). Les New-yorkais sont tombés devant un Collin Sexton complètement on fire.

Alors, ce Big Three avec KD, Kyrie et Harden, ça donne quoi ?

42 points pour le jeune taureau des Cavs. Son record en carrière. Avec notamment 20 points consécutifs en prolongations, ainsi que le panier à trois-points pour arracher l’OT. Sur un nuage, le joueur de 22 ans s’est régalé devant les défenseurs faiblards que sont Irving et Harden. En plantant tirs lointains après tirs lointains sur leur tête (surtout sur celle de Kyrie).

Collin Sexton was UNCONSCIOUS in OT 😳 He had 20 straight Cavs points in OT and a career-high 42 🔥 pic.twitter.com/IeaNnwYjIM — ESPN (@espn) January 21, 2021

La performance du sixième choix de la draft 2018 est assez exceptionnelle. Tout comme son début de saison d’ailleurs. Après neuf matches, il tourne à 27 points, 53% aux tirs et 50% à trois-points. En plus d’être un scoreur explosif, il confirme sa capacité à rentrer des flèches de loin, ce qui était potentiellement présenté comme un éventuel point faible, tout en étant bien plus solide en défense qu’un Isaiah Thomas par exemple (simple comparaison au passage).

Ceci étant dit, relativisons de manière complètement ingrate et injuste ce carton de Sexton. Avec ce que ça signifie pour les Nets. S’il leur met 42 points, comment ça va se passer quand les joueurs de Steve Nash vont croiser la route de Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et compagnie ?

The Nets are going to face players a lot better than Collin Sexton in the playoffs, and they will need to guard them. — Nate Duncan (@NateDuncanNBA) January 21, 2021

Collin Sexton expose les Nets... alors qui des superstars ?

Faire jouer James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant ensemble, c’est fantastique. Mais deux d’entre eux ont cessé de se fouler en défense depuis bien longtemps. C’est le meilleur backcourt offensif de la NBA et le plus mauvais de l’autre côté du parquet. Et ça, ça peut poser des soucis aux Nets en playoffs.

Les Cavaliers leur ont collé 142 points. Alors qu’il s’agit de l’une des équipes les moins prolifiques du championnat en attaque ! Cleveland possède le plus mauvais rating offensif de toute la ligue. Malgré ça, ils ont converti 51% de leurs tentatives hier soir, dont 50% de leurs trois-points. Leurs adversaires leur ont même laissé 13 tirs ouverts rien que dans le troisième quart temps ! Brooklyn a complètement sombré et le talent de KD et Kyrie a maintenu la franchise dans le match.

L’équipe de Nash (et Mike D’Antoni) prend globalement trop de points. Le Magic et les Cavaliers, deux formations franchement faiblardes en attaque, ont mis plus de 120 pions. Les Bucks se sont arrêtés à 123 en s’inclinant, avec 34 unités de Giannis. Mais sur une série de playoffs, la défense sera évidemment le point faible des Nets. Surtout face à des arrières ou des meneurs très forts balle en main. Des joueurs susceptibles d’exposer Irving et Harden action après action. Comme Collin Sexton hier soir.