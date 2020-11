Comment Kevin Durant s’est inspiré de DeMar DeRozan

Les stars s'inspirent les unes des autres et Kevin Durant s'était penché sur le jeu de l'un des meilleurs en un contre un, DeMar DeRozan

Avec sa taille, son envergure, son talent et son travail, Kevin Durant est devenu au fil des années l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Un ailier qui fait 2,13m, avec une telle fluidité et un handle d'arrière, c'est évidemment très compliqué à stopper. À Golden State, il a atteint sa plénitude en étant pratiquement inarrêtable. Mais comme tant d'autres, il a dû bosser ses points faibles.

À l'image du jeune LeBron, KD avait du mal à être efficace poste bas. Il se faisait bastonner par des ailiers certes moins grands mais bien plus physiques. De quoi le perturber dans cette zone du terrain. Pour trouver la parade, l'ancien d'OKC a trouvé un repère en la personne de DeMar DeRozan.

Le joueur des Spurs fait toujours partie des meilleurs de la ligue en un contre un. Et KD a été frappé par une spécificité de celui qui a été échangé contre Kawhi Leonard en 2018.

"Son footwork au poste est sans défaut", disait-il en 2017. "Au début, ce n’était qu’un dunkeur et aujourd’hui il va rarement au dunk. C’est un joueur fin mais il peut jouer au poste 4. Son shoot à mi-distance est excellent. C’est le genre de choses que je regarde chez un joueur de basket. Son footwork, ses mécaniques, son dribble. Je suis un grand fan."

Utilisé de temps à autre par Gregg Popovich comme ailier fort, DeMar DeRozan utilise parfaitement ses fondamentaux pour être l’un des plus efficaces poste bas. Plus de 60% l’an passé. De quoi en faire un modèle parfait pour Kevin Durant qui utilise désormais à merveille sa technique et son physique pour faire des dégâts.

Kevin Durant est bel et bien de retour à un haut niveau