Quel niveau pour Kevin Durant sur cet exercice 2020-2021 ? Victime d'une blessure au tendon d'Achille lors des Finales NBA 2019, l'ailier des Brooklyn Nets a connu une saison blanche en 2019-2020. Un vrai choix de la part de sa franchise pour lui permettre de prendre son temps et ainsi retrouver l'intégralité de ses moyens physiques.

Mais bien évidemment, malgré le talent gigantesque de l'ancien des Golden State Warriors, il existe logiquement des doutes sur sa capacité à retrouver les sommets. On parle tout de même d'un joueur qui était (quasiment ?) considéré comme le meilleur de la NBA avant ses problèmes physiques.

Et visiblement, KD commence à rassurer son monde sur les parquets. Comme toujours lors des intersaisons, les joueurs s'entraînent ensemble avec des "matches amicaux". La star des Nets a notamment laissé une très grosse impression à Gilbert Arenas.

"L'état d'esprit, ça reste le plus important. Avec quelle mentalité allait-il débuter ce match ? Je me disais que ça allait être révélateur concernant sa forme. Il a pris les six premiers tirs et a réussi les 5 premiers.

D'accord, il est de retour. Tout le monde savait ce qu'il allait faire, mais personne ne pouvait l'arrêter, il avait décidé de gagner. Il a enchaîné, encore et encore, puis il est revenu à son jeu habituel", a fait savoir Gilbert Arenas pour son podcast.