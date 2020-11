Gilbert Arenas, l’histoire d’un rasage qui a très mal tourné

Tonton Gilbert, raconte nous une histoire ! A la façon du Père Castor, Gilbert Arenas est toujours là pour nous divertir lors des périodes un peu creuses. Que ce soit avec des prises de position pas très catholiques ou des histoires complètement folles datant de l'époque où il était joueur en NBA, l'Agent Zero ne déçoit jamais.

C'est une histoire de douleur et d'embarrassement que Gilbert Arenas a partagé il y a quelques années et dont on a voulu vous faire "profiter". Dans un entretien avec le Men's Journal, l'ex-arrière des Washington Wizards, All-Star à trois reprises et MIP 2003, a évoqué le jour où il a pris l'une des plus mauvaises décisions de sa vie après avoir suivi le conseil de joueurs NBA plus expérimentés.

"Les vétérans de l'équipe m'ont convaincu de me raser. Mais en bas, vous voyez ce que je veux dire. Ils disaient que les poils, ça puait. Du coup, j'ai utilisé le rasoir de ma copine, mais il était usé et ça m'a filé des chéloïdes (des cicatrices un peu boursoufflées qui provoquent généralement des démangeaisons, NDLR). Le médecin m'a prescrit un médicament qu'il fallait appliquer sur la plaie en tapotant. Sauf que j'en ai juste mis partout autour aussi. Trois jours plus tard, je me suis réveillé en hurlant.

Ma peau était brûlée au niveau du scrotum, jusqu'au bas de mon cul. Tout n'était que de la chair. J'étais obligé de continuer à jouer et à courir. Donc j'ai utilisé spray anesthésiant pendant un moins, jusqu'à ce que ça guérisse. Maintenant, je fais ça à la tondeuse".

Grâce à Gilbert Arenas, vous savez désormais ce qu'il convient d'éviter si l'idée vous prend de défricher en zone rurale. Attention tout de même à ne pas le prendre pour modèle en toute circonstance. Nick Young l'a choisi pour mentor il y a quelques années et on a vu comment ça s'est terminé...

