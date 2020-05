C'est bien connu, Gilbert Arenas était un joueur de la race des grands malades, aussi weird en tant quand personne que génial en tant que basketteur. On vous avait d'ailleurs proposé un article avec 10 anecdotes folles sur "l'Agent Zero". Arenas lui-même a ajouté une perle à sa collection lors d'un entretien accordé à SLAM cette semaine. Elle concerne sa relation avec Nick Young, qu'il a côtoyé quelques années à Washington et avec lequel il est encore ami aujourd'hui.

Gilbert Arenas a lâché dans le plus grand des calmes une pratique à laquelle il s'attelait pour apprendre la vie à "Swaggy-P" et lui éviter de s'entourer de personnes fausses, particulièrement des femmes.

"Je lui ruinais sa voiture. Je couchais avec ses meufs. A chaque fois qu'il commençait à tomber amoureux d'une THOT (un acronyme pour "That Hoe Over There", en gros une fille facile, NDLR), je couchais avec elle juste pour qu'il voit que c'en était une. Toutes celles qu'il a eues à Washington ou à Miami... Pour que je ne couche pas avec elle, il fallait que ce soit vraiment sa petite amie".

On peut se demander si le fait que Nick Young soit devenu aussi... particulier, n'est pas un tout petit peu dû au fait qu'il ait eu Gilbert Arenas comme mentor. Ou alors il avait tout simplement déjà ce grain de folie en lui...

Rappelons qu'Arenas fait partie des joueurs pressentis pour intégrer le programme de télé-réalité souhaité par Ice Cube autour d'une émission d'enfermement et de basket en 3x3...

Vous pouvez retrouver l'entretien entier de Gilbert Arenas dans la version ci-dessous.