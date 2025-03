Giannis et Lillard, une réunion au sommet avec Rivers 👀

A l'approche des Playoffs, le rythme des Milwaukee Bucks n'est pas franchement rassurant. Sur les dernières semaines, Giannis Antetokounmpo et ses partenaires affichent un bilan de 5 victoires pour 5 défaites. Actuellement 5ème à l'Est, cette équipe pourrait même glisser au 6ème rang, avec une menace de plus en plus forte des Detroit Pistons.

Face aux performances mitigées de son groupe, le coach Doc Rivers a décidé de prendre les choses en mains. Selon les informations du journaliste Chris Haynes, l'entraîneur des Bucks, après la défaite face aux Golden State Warriors (93-104) mercredi, a sollicité un entretien avec ses leaders : Giannis et Damian Lillard.

Sans être une réunion de crise, les trois hommes ont pu échanger sur les solutions afin d'améliorer le rendement de Milwaukee. Visiblement, cette discussion a été jugée "constructive", notamment par rapport aux difficultés offensives des Bucks en fin de partie.

Dans l'immédiat, la franchise de Wisconsin a dominé l'équipe B des Los Angeles Lakers (118-89) après cet entretien. Personnellement, j'ai quelques doutes par rapport à cette équipe. Pourtant, avec Giannis Antetokounmpo, les Bucks ne seront certainement pas bons à prendre dans un contexte de Playoffs.

Mais Milwaukee a cruellement du mal à trouver de la régularité. Et il existe des faiblesses vraiment importantes derrière le Greek Freak. Puis même par rapport à Doc Rivers, il y a une forme de scepticisme. Et je ne suis pas sûr qu'une simple réunion puisse tout débloquer...