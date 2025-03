Quentin Grimes a plus de matches à 30 points que Paul George aux Sixers. Il est arrivé en février.

Bon, là c'est vraiment histoire de mettre une bonne grosse rafale de AK47 sur l'ambulance. Mais c'est fou. Quentin Grimes a joué 14 matches avec les Philadelphia Sixers depuis son trade et il compte déjà 4 matches à 30 points ou plus dont un à 44. Paul George, qui est là depuis le début de la saison et a joué 41 matches (le triple !) avec Philly, est à 3 rencontres à 30 unités ou plus. Sa meilleure marque avec les Sixers étant 33.

La stat est inutile en soi mais elle illustre encore les difficultés de l'ancien All-Star cette saison.