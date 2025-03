Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 98-115

Nets @ Pacers : 99-105, après prolongation

Raptors @ Warriors : 114-117

Bulls @ Kings : 128-116

Bucks @ Lakers : 118-89

- Les Warriors ont perdu Stephen Curry, touché dans la zone pelvienne à 15 minutes de la fin du match contre les Raptors. Ils vont attendre avec anxiété les examens qu'il passera dans les prochaines heures. En attendant, Jimmy Butler a repris la casquette de capitaine pour finir en triple-double (18 pts, 11 rbds, 12 asts), avec une séquence cruciale en fin de match : un contre sur Jamal Shead et des lancers convertis dans la foulée.

- Sans LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers n'ont été que du menu fretin pour les Bucks. Giannis Antetokounmpo (28 pts), Gary Trent Jr (23 pts) et Kyle Kuzma (20 pts). Par contre, ce match restera comme une référence pour Bronny James, qui a fini avec 17 points, 5 passes et 1 contre en 30 minutes et à 7/10.

- Les Knicks ont pris une trempe étonnante à Charlotte. LaMelo Ball (25 pts) et cinq autres joueurs des Hornets ont marqué au moins 10 points. La franchise de Caroline du Nord restait sur deux défaites de plus de 30 points et cinq revers de ce genre sur le mois écoulé. New York était dans un soir sans. Moussa Diabaté est déjà revenu de sa blessure et a fini avec 7 points et 5 rebonds en 12 minutes.

- Et encore un thriller pour les Pacers ! Indiana s'est encore imposé dans la douleur, cette fois à Brooklyn et en prolongation. Les joueurs de Rick Carlisle peuvent remercier Bennedict Mathurin, qui a inscrit 6 de ses 28 points durant l'overtime. C'est la troisième victoire de suite pour Indiana, qui n'a plus que trois longueurs de retard sur New York, 3e.

- Chicago a surpris Sacramento en Californie, avec un nouveau gros match de Coby White (35 pts), aidé par Kevin Huerter (25 pts), l'un des anciens de la maison présents face aux Bulls cette nuit, et Nikola Vucevic (24 pts).