L’incroyable histoire de Gilbert Arenas, vainqueur de 300,000 dollars au loto grâce à un SDF et un propriétaire de station

On ne sait pas trop où placer Gilbert Arenas comme joueur NBA. Un meneur fantastique qui valait presque 30 points par match en 06-07. Jusqu'à cette double opération au genou qui a flingué la suite de sa carrière. Et qui a également tué les finances des Wizards avec cet énorme contrat de 111M sur six ans. Le joueur lui qui n'a plus jamais été le même après ça et a même failli connaître un destin tragique dans la tristement célèbre affaire avec JaVaris Crittenton. Côté finance en revanche, "l'agent 0" n'a pas vraiment eu à se plaindre. Il est peut-être même de ce côté l'un des plus chanceux. Preuve en est avec cette histoire improbable qu'il a lui-même racontée sur Instagram.

Le 12 mai dernier, Gilbert Arenas se rend à sa station habituelle pour jouer ses numéros de loto. Alors qu'il est en chemin, il se rend compte qu'il n'a pas assez d'essence pour s'y rendre. Il s'arrête donc en chemin et un SDF se tient devant sa voiture. "Fais chier, je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui". En effet, le temps joue contre lui car la station où il a l'habitude d'aller (car il peut lui-même taper ses propres numéros) va fermer et elle se trouve à une dizaine de minutes. Il n'a que 20 dollars sur lui (un billet de loterie coûte 10 dollars). Il propose alors au SDF de lui donner cinq dollars tandis qu'il met les cinq autres en essence. "Garde les 10 dollars, tu vas gagner. Et quand tu reviendras, tu m'en donneras 20", lui dit alors le sans domicile fixe.

Il se précipite ensuite vers la station pour acheter son ticket mais il trouve portes closes. Le propriétaire avait fermé exceptionnellement plus tôt. Le lendemain, Gilbert Arenas reçoit un message où il lui est signifié qu'il a remporté la somme de 300,000 dollars. L'ancien Wizard croit logiquement à un canular vu qu'il n'a pas eu le temps de jouer. Le propriétaire de la station lui envoie un message dans la foulée.

"- Je t'ai envoyé un message, tu as gagné"

"- Je n'ai pas joué hier", lui répond Arenas

"- Si j'ai joué tes numéros pour toi parce que je devais fermer plus tôt. Tu as gagné."

Après avoir récupéré ses gains, Gilbert Arenas est revenu voir le SDF pour lui donner "sa part" sans préciser le montant. "Il m'a serré dans les bras pendant 5 minutes en pleurant et il a commencé à prier." Cette histoire totalement incroyable peut nous certifier d'une chose, Gilbert Arenas est officiellement l'homme le plus chateux du monde.

Le post Instagram de Gilbert Arenas