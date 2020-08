Comment le Shaq s’est motivé pour impressionner… Halle Berry

C'est lorsqu'il a vu Halle Berry au Madison Square Garden que le Shaq a décidé de vraiment jouer et écraser les New York Knicks

Cette crise liée au Covid-19 a changé les habitudes de chacun. Pour les sportifs, ils doivent s'habituer à jouer dans des salles ou des stades vides. Ou presque puisqu'en France, la jauge est limitée à 5000 personnes. Mieux que rien. Mais aux Etats-Unis, là où la situation est sans doute la plus chaotique, le retour du public n'est absolument pas à l'ordre du jour. À tel point que la NBA envisage plusieurs bulles pour disputer la saison prochaine. Sans fans, certains joueurs perdent leurs repères. LeBron James a récemment admis qu'il avait des difficultés à évoluer à huis-clos. Le public fait partie intégrante de la vie professionnelle d'un sportif. Il est même nécessaire. Que l'on soit dans sa salle ou en terrain hostile. Quelques-uns se nourrissent des sifflets lorsqu'ils évoluent à l'extérieur. D'autres en profitent pour décupler leur motivation. C'est le cas pour Shaq qui a livré une anecdote croustillante sur le sujet.

On connait le Shaq pour sa domination, son talent, son physique hors-norme, sa joie de vivre, sa guerre avec Kobe. Mais la légende avait également des mauvais côtés. Sa propension à arriver hors de forme au training camp, sa flemmardise, son manque de travail par moment. Des fois, l'ancien des Lakers et du Magic avait besoin d'un coup de fouet pour démarrer. Et un jour, le booster est venu directement des tribunes.

"Mon meilleur match, c'était chez les New York Knicks. J'étais aux lancers et j'ai vu Halle Berry me regardait. Je suis retourné sur le banc et j'ai dit à tout le monde 'ne shootez pas, donnez moi le ballon tout le temps'. C'était mon meilleur match, juste parce qu'Halle Berry était là" dit-il.

Une chose que tout basketteur a déjà vécu, que ce soit sur un playground, en amateur, en pro et donc même en NBA.