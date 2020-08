LeBron James, son aveu sur ses difficultés dans la bulle

Les Los Angeles Lakers sont dans le dur. La franchise californienne, assurée de terminer à la première place de la Conférence Ouest, vient d'enchaîner trois défaites de suite. La nuit dernière, les Angelenos ont perdu face aux Indiana Pacers (111-116). Une défaite concédée malgré le retour de LeBron James. Individuellement, le King a d'ailleurs tenu son rang sur cette partie : 31 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Mais collectivement, les Lakers inquiètent. De son côté, l'ancien des Cleveland Cavaliers a reconnu quelques difficultés à s'adapter aux conditions dans la bulle. La star a ainsi du mal à trouver son rythme dans une salle à huis clos.

"Je commence à m'habituer de plus en plus. Il s'agit d'une dynamique très étrange. Je n'ai plus joué dans une salle vide depuis très très longtemps. Je fais mon maximum pour trouver mon rythme et ma concentration.

J'adore jouer devant les fans. Ce sont eux qui font ce sport. Sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'espère qu'on pourra rapidement retrouver cette interaction avec eux", a ainsi confié LeBron James pour USA Today.