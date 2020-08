Les Lakers premiers, dix ans après ceux de Kobe Bryant

Les Los Angeles Lakers courent après leur Histoire. Leur passé glorieux. C’est le rêve, et même plutôt l’objectif, de LeBron James : aller au bout avec une franchise aussi mythique. Les Californiens ont encore beaucoup à faire pour conquérir leur bague mais la victoire d’hier soir, contre le Jazz (116-108), constitue un premier pas. En effet, la première place de la Conférence Ouest est désormais officiellement validée. Avec six succès d’avance sur leurs voisins les Clippers, les Angelenos ne peuvent plus être rejoints.

C’est la première fois depuis la saison 2009-2010 que les Lakers vont aborder les playoffs en tant que tête de série à l’Ouest. Kobe Bryant et Pau Gasol étaient les maîtres à jouer de l’équipe à l’époque. James et Anthony Davis assurent le relais aujourd’hui. En espérant connaître la même réussite que leurs prédécesseurs. Car oui, en 2010, L.A. finissait sa saison sur une victoire lors d’un Game 7 épique contre les Boston Celtics.

The Lakers clinch the #1 seed in the West for the 17th time in franchise history.

They have won the title in 9 of those 17 seasons — including the last 2 times they were the West top seed (2009, 2010). pic.twitter.com/FUkYGSElky

— StatMuse (@statmuse) August 4, 2020