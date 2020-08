L'objectif principal des Lakers pour cette fin de saison régulière est d'ores et déjà atteint. En battant le Jazz lundi, les Angelenos ont validé leur première place à l'Ouest, une première depuis 2010. De quoi bien fêter leur retour en playoffs après six années d'absence. Dans la bulle, l'arme fatale s'appelle pour le moment Anthony Davis. L'intérieur a parfaitement digéré cet arrêt de quatre mois. Demandez à Rudy Gobert qui a bien dégusté. Quant à l'autre étoile de l'équipe, elle est encore en rodage. À 35 ans et avec 17 saisons NBA derrière lui, LeBron James reste légèrement en retrait d'AD. Pas étonnant non plus après autant de repos. Il faut redémarrer la machine, ce qui prend un peu plus de temps à son âge.

LeBron James a répondu à ses détracteurs

Le King a encore une grosse semaine et cinq rencontres pour monter en puissance avant les playoffs. S'il est toujours aussi complet, ses chiffres sont pour le moment loin de ce qu'il peut faire. 19,3 points, 9,7 rebonds et 7 passes. On attend encore un peu plus sur le scoring. Autre statistique liée sans doute à cette "faible" production en terme de points, son adresse. Depuis son arrivée dans la bulle, LeBron James ne tourne qu'à 44%. Là aussi, c'est bien en-dessous de ses standards.

Un analyste NBA a répertorié tous les shoots du Kid from Akron, via son shot chart. Rien à souligner dans la peinture avec un bon 15/23. À trois points, sans être bon, cela reste correct (7/18). En revanche, à mi-distance, LeBron est quasi fanni. Seulement une seule réussite sur ses dix tentatives. Depuis plusieurs années, James s'appuie sur cet aspect du jeu (avec plus ou moins de réussite), notamment lors sur ses post-up et ses fade-away. Toronto doit d'ailleurs encore en faire des cauchemars. Rien d'inquiétant tout de même, mais les fans des Lakers attendent sûrement que leur #23 trouve rapidement son rythme de croisière.