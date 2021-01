Kelly Oubre espérait sans doute réussir un meilleur début de carrière avec les Golden State Warriors. Débarqué dans un trade à l'intersaison en provenance de Phoenix, l'ancien ailier de Kansas a beaucoup de mal à retrouver la belle régularité qui avait fait de lui un joueur convoité ces derniers mois. Se fondre dans la culture et l'identité de jeu locales n'est pas simple. D'autres avant lui s'y sont cassé les dents. Steve Kerr et certains de ses hommes se connaissent et se comprennent les yeux fermés depuis tant d'années, avec des codes propres à leur intelligence et leur expérience commune. Si son démarrage a été un peu... heurté, dirons nous, les Warriors n'ont pas l'intention de le lâcher Kelly Oubre pour autant.

Ces derniers jours, les rumeurs d'un trade de Oubre ont alimenté les réseaux, avec un intérêt apparemment manifesté par les New Orleans Pelicans. Et forcément, ça ne peut pas laisser le joueur insensible, surtout s'il a déjà du mal à s'épanouir. Juste avant la rencontre face aux Minnesota Timberwolves, Oubre et Kerr ont échangé et évoqué ces bruits de couloir. Encore une fois, au-delà de l'excellent technicien, l'homme aux 8 bagues de champion a brillé par ses qualités humaines pour ne pas perdre son joueur

"Un coach nous a appelé mardi matin pour nous parler de Kelly, mais il n'y a eu aucune offre, juste des questions. Malgré ça, ça s'est retrouvé en ligne. Je lui ai envoyé un SMS. J'ai dit à Kelly que c'était là qu'un joueur gagnait son argent. Jouer au basket, c'est le côté facile du job. Mais devoir faire ses valises avec sa famille pour déménager, se blesser, se faire huer ou lire son nom dans la rubrique des rumeurs, ce sont des choses difficiles. Je suis très fier de Kelly. Il a vraiment bien géré ça. Il a directement fait l'un de ses meilleurs matches ici. C'est lui qui a été la clé pour que l'on soit dans le match dans le 2e quart-temps".

Kelly Oubre Jr, c'est pour quand le réveil ?

Kelly Oubre a effectivement réagi en collant 20 points et 9 rebonds à 7/9, dans un registre de scoreur chirurgical dont Golden State a cruellement besoin à cause de l'absence de Klay Thompson.

"Je suis un Warrior. Allons gagner cette putain de bague", a lancé Kelly Oubre lorsqu'il lui a été demandé de quelle manière il avait reçu les encouragements de Kerr.

Rassuré par ce que lui a dit son coach, Oubre a donné l'impression d'avoir eu un déclic. Dès la nuit prochaine, sur le parquet des Phoenix Suns, son ancienne équipe, on pourra se rendre un peu compte de la durabilité des progrès entrevus. Il faut rappeler que l'ancien ailier de Kansas tournait à 18.7 points et 6.4 rebonds de moyenne la saison dernière à 45% contre 37% cette saison. Ses qualités n'ont pas pu se volatiliser lors du trajet entre l'Arizona et la Bay Area.