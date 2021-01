Kelly Oubre Jr, c’est pour quand le réveil ?

Ne jamais laisser Stephen Curry libre de tout marquage. Une règle générale appliquée par toutes les défenses lorsqu’elles affrontent les Golden State Warriors. On se souvient par exemple de cette contre-attaque de Kevin Durant, en finales NBA, où les joueurs des Cleveland Cavaliers ont préféré serrer Steph de près, quitte à laisser KD finir au cercle. Mais Durant n’est plus là. Aujourd’hui, Curry est entouré d’Andrew Wiggins, Kent Bazemore ou Kelly Oubre Jr.

Alors la règle est encore plus stricte : se concentrer uniquement sur le double-MVP ou presque. Les autres peuvent faire leur vie loin du panier. Nouvel exemple hier soir, avec une prise-à-deux sur le meneur star des Dubs. Ce dernier se retrouve obligé de lâcher la balle. Oubre la récupère. Seul. Mais derrière l’arc à trois-points. Il hésite. Il passe son tour.

CQFR : Atlanta et Phoenix font sensation, CP3 clutch

Kelly Oubre Jr, le plus maladroit en NBA

Avec ses performances actuelles, et surtout son manque flagrant de réussite et d’adresse, on comprend pourquoi le jeune ailier n’a pas dégainé sans réfléchir. Il traverse la plus mauvaise période de sa carrière. Après cinq matches, il n’a converti qu’une seule de ses vingt-cinq tentatives à trois-points. 1 sur 25, soit 4% derrière l’arc. Bien évidemment, personne ne fait pire en NBA.

Malgré ça, Kelly Oubre Jr continue d’arroser. 5 tirs à trois-points tentés chaque soir (0 sur 4 hier). Parce qu’il n’a pas vraiment le choix. En harcelant Stephen Curry, les défenses offrent des espaces gigantesques aux autres joueurs de Golden State. Ce sont à eux de tuer leurs adversaires. Si Wiggins s’est réveillé après quelques matches ratés, Oubre est encore à la rue.

8,2 points, 27% de réussite aux tirs, 4% à trois-points, 60% aux lancers-francs et 6,4 rebonds. Bien loin des attentes. Alors il a le mérite de se donner chaque soir. Aux rebonds, en défense. Il fait des efforts. Et mériterait donc de se sortir de cette mauvaise passe. Mais il va falloir faire vite.

Les Warriors ont besoin de lui. Ils ont besoin du joueur qui compilait 18,7 points et 35% à trois-points aux Phoenix Suns la saison dernière. Sinon, accrocher le top-huit à l’Ouest va rapidement devenir une mission très, très compliquée.