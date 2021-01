Une nuit très chargées en NBA avec plein de matches et des performances très sérieuses des Suns et des Hawks, deux équipes qui démarrent bien.

Les scores de la nuit en NBA

Grizzlies @ Hornets : 93-108

Celtics @ Pistons : 93-96

Heat @ Mavericks : 83-93

Hawks @ Nets : 114-96

Bulls @ Bucks : 96-126

Wizards @ Timberwolves : 130-109

Lakers @ Spurs : 109-103

Suns @ Nuggets : 106-103

Clippers @ Jazz : 100-106

Trail Blazers @ Warriors : 123-98

Phoenix et Atlanta ne rigolent plus !

Les Suns sont sérieux. Très sérieux. Et ils ont pris hier soir la tête de la NBA en enfonçant les derniers finalistes de la Conférence Ouest. Phoenix a battu Denver sur le fil (106-103) suite à un panier de Chris Paul à 7 secondes du buzzer. Exactement ce qui est demandé au meneur vétéran. Son arrivée dans l’Arizona semble avoir fait passer un cap à cette jeune équipe qui a donc gagné cinq de ses six premiers matches.

CP3 lifts the @Suns to their 4th straight W! pic.twitter.com/1k5oStdEQw — NBA (@NBA) January 2, 2021

Paul a fini avec 21 points et 6 passes tout en étant très bien épaulé : 22 points chacun pour Devin Booker et Deandre Ayton. Jamal Murray a inscrit 31 points pour les Nuggets tandis que Nikola Jokic frôlait le triple-double (17-9-11). En revanche, la franchise du Colorado ne décolle pas et pointe déjà à quatre défaites en cinq rencontres.

Les Hawks continuent de séduire. Déjà pressentis pour passer un cap suite à leur recrutement, ils assument ce nouveau statut… alors que leurs deux principaux nouveaux arrivants (Danilo Gallinari et Rajon Rondo) jouent très peu ! Ils étaient absents hier par exemple. Mais ça n’a pas empêché Atlanta de battre Brooklyn (114-96). Avec la manière en plus !

Trae Young et ses partenaires ont pris leur revanche après avoir perdu sur le fil contre les Nets au match précédent. Le jeune meneur était évidemment au cœur de ce succès avec 21 points et 7 passes. Mais c’est une victoire collective. Six joueurs ont marqué 10 points ou plus. Dont 23 pour De’Andre Hunter (9 sur 10 aux tirs) et 20 pour John Collins.

Kevin Durant a fini avec 28 points pour les Nets tandis que Kyrie Irving compilait 18 points et 11 rebonds. Malgré ça, les New-yorkais se sont inclinés pour la troisième fois en quatre rencontres.

Anthony Davis et LeBron James finissent fort

Quand ça va mal, les Lakers peuvent toujours se tourner vers Anthony Davis et LeBron James. Les champions en titre ont souffert contre les Spurs hier soir. Mais même dos au mur, ils ont fini par s’imposer en finissant très fort la rencontre (109-103). Les Californiens ont inscrit les 9 derniers points du match pour renverser le score in extremis.

✨ AD, LBJ combine for 60 points in the @Lakers W. ✨@AntDavis23: 34 PTS, 11 REB, 4 3PM@KingJames: 26 PTS, 11 REB, 10 AST pic.twitter.com/cJj3b8tbi3 — NBA (@NBA) January 2, 2021

Davis a compilé 34 points, 11 rebonds et 5 passes tandis que LeBron James postait un triple-double (26-11-10). Le King a tenté de redonner l’avantage aux siens dans les dernières minutes mais il a été contré par l’excellent Keldon Johnson. Kyle Kuzma a bien suivi derrière et les Lakers sont repassés devant (105-103) avant de se mettre à l’abri.

Le jeune Johnson a fait un excellent match pour San Antonio. 26 points, son nouveau record en carrière, et 10 rebonds.

Washington gagne enfin !

Enfin ! Enfin une victoire pour Washington ! C’est paradoxalement (ou pas…) en l’absence de Russell Westbrook que les Wizards sont allés chercher leur premier succès en battant les Timberwolves (130-109). Ils restaient sur quatre défaites de suite. Bradley Beal a donc pris les choses en mains. L’arrière All-Star a fini avec 31 points et 7 passes décisives.

Frustré, Bradley Beal assume ses responsabilités face aux galères des Wizards

Suffisant pour aller chercher la victoire contre une équipe de Minny toujours privée de Karl-Anthony Towns. Le rookie Anthony Edwards a tout de même inscrit 17 points en sortie de banc.

Le duel entre les Français Nicolas Batum et Rudy Gobert a tourné à l’avantage de « Gobzilla » avec la victoire du Jazz contre les Clippers (106-100). Le pivot de l’EDF a marqué 12 points (avec 9 rebonds). Son compatriote en a inscrit 9. Mike Conley a été le grand bonhomme de la soirée avec 33 unités au compteur.

Damian Lillard et CJ McCollum ont fait exploser les Warriors. Le duo a compilé 62 points (34 et 28) pour venir à bout des Californiens (123-98). Stephen Curry a marqué 26 points. Draymond Green faisait lui son grand retour mais il a fini sans marquer.

Historic night for @Dame_Lillard! ▪️ Passes 15,000 career points

▪️ Moves up to 19th all-time in 3PM

▪️ 34 PTS, 8 AST in the @trailblazers W pic.twitter.com/nUXwMxUMr1 — NBA (@NBA) January 2, 2021

LaMelo Ball se montre

Après avoir marqué 22 points lors du match précédent, LaMelo Ball s’est à nouveau illustré cette nuit en inscrivant 15 points tout en distribuant 6 passes décisives. En revanche, il n’a pas pu empêcher les Hornets de couler contre des Grizzlies pourtant diminués (7 joueurs absents !). Au contraire, il était même l’un des rares à surnager dans ce naufrage (93-108). Terry Rozier et Devonte Graham pointaient à 2 sur 21 aux tirs en cumulé…

Pour Memphis, Dillon Brooks a assuré le leadership en l’absence de Ja Morant. Ses 21 points ont fait la différence tandis que Kyle Anderson postait un double-double (18 pts, 11 rbds).

Défaite surprise des Celtics contre les Pistons (93-96). Malgré 28 points de Jayson Tatum et 25 de Jaylen Brown, Boston s’est incliné devant l’une des équipes les plus faibles de la Conférence Est. Avec 24 points pour Jerami Grant, 17 pour Derrick Rose et 17 également pour le rookie Saddiq Bey.

L’autre rookie de Detroit, le Français Killian Hayes, n’a pas marqué le moindre point… mais il a délivré 6 passes décisives. C’est la première victoire des Pistons cette saison.

Miami en petite forme

Le début de saison est délicat pour le Heat et ce n’est pas le retour de Jimmy Butler qui a changé la donne. L’arrière All-Star a fini avec 2 points et 0 sur 6 aux tirs lors de la défaite de Miami contre Dallas (83-93). Les finalistes sont tombés sur un Luka Doncic tout simplement trop fort et auteur de 27 points, 15 rebonds et 7 passes. Bam Adebayo a marqué 19 points pour les Floridiens.

Les Bucks n’ont pas fait de détails contre les Bulls. Ils s’imposent 126 à 96 dans le sillage d’un excellent Giannis Antetokounmpo (29 points, 12 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 2 blocks) et tout en restant bouillants à trois-points (22 paniers primés pour Milwaukee).