La Fédération française de basketball (FFBB) a pris une décision attendue et logique, mais pas moins triste pour les licenciés de l'Hexagone. Toutes les compétitions amateurs du pays jusqu'à la N1 ont été arrêtées définitivement pour la saison 2019-2020. Pour les échelons supérieurs et professionnels, la LNB devra statuer concernant la Jeep Elite, la Pro B et la LFB (élite féminine) et a mis sa décision en suspens jusqu'au 10 avril.

L'intégralité du communiqué de la FFBB, avec le détail des décisions prises, est consultable ici.