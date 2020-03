Des finales NBA en septembre ?

Alors que la crise sanitaire est de plus en plus sévère aux Etats-Unis, la NBA réfléchit encore à des scénarios pour boucler la saison.

La NBA ne veut pas lâcher l’affaire et ça se comprend. Alors que des milliards de dollars sont en jeu, les autorités responsables de la ligue s’activent pour trouver des solutions afin de boucler la saison en cours, suspendue depuis début mars suite au cas positif de Rudy Gobert au COVID-19. La situation s’est fortement dégradée aux Etats-Unis depuis. Le pays sera bientôt l’épicentre de l’épidémie du coronavirus. Le scénario optimiste d’un retour du championnat au mois de juin s’éloigne donc progressivement. Selon Adrian Wojnarowski, des finales disputées en septembre, voire fin septembre, reste une possibilité. Peut-être la dernière.

Mais pour ça, il faudrait que la NBA reprenne début juillet. Pour le moment, tous les centres d’entraînement sont fermés. Le calendrier estival sera lui aussi très certainement impacté. Si la compétition redémarre début juillet, quid de la draft (pour l’instant toujours programmée le 25 juin prochain) et de la Free Agency ? Gérer les matches et la signature des nouveaux joueurs dans le même temps semble impossible. Si tout est décalé en octobre, la prochaine saison sera forcément repoussée au moins en décembre.

Au final, plus le temps passe, plus on se dirige vers une annulation de la saison. C'est peut-être la solution la plus simple...