Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Bucks @ Pelicans : 120-108

Hornets @ Rockets : 110-125

Trail Blazers @ Nuggets : 99-127

Spurs @ Lakers : 102-129

Les yeux sont rivés sur les trades à l'approche de la deadline de jeudi, mais il y avait quand même quelques matches en NBA cette nuit !

- Giannis Antetokounmpo se moque pas mal de la deadline des trades, tant les Milwaukee Bucks n'ont a priori pas vocation à bouger. Le Greek Freak s'est concentré sur le terrain et le démantèlement de New Orleans Pelicans. Le MVP en titre a fini avec 34 points et 17 rebonds dans cette partie où la meilleure équipe de la ligue s'est occupée physiquement du cas Zion Williamson. La pépite de NOLA n'a pas eu le moindre répit et les Bucks n'ont pas hésité une seconde à commettre des fautes parfois grossières pour le stopper et/ou l'envoyer sur la ligne; La tactique a payé puisque si Zion a inscrit 20 points, il a shooté à 5/19 et été 14 fois sur la ligne (10/14).

Zion Williamson n'a quand même pas démérité dans l'engagement et n'a pas eu froid aux yeux à plusieurs reprises pour se frotter un peu à Giannis.

GIVE HIM THAT pic.twitter.com/njf3edxcZ0 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 5, 2020

Brandon Ingram a finalement été le plus dangereux des Pels avec 32 points, même si on a cru après quelques minutes que Lonzo Ball serait inarrêtable à 3 points (3/3 après 2 minutes, puis 0/7 par la suite).

- Quelques minutes après le coup de sifflet final de leur match contre les Hornets, les Rockets ont été au coeur de la Woj Bomb de la nuit. Clint Capela n'était pas sur le terrain et a donc pu préparer ses bagages pour rejoindre Atlanta. En tant que spectateur, il a pu assister au show de James Harden contre Charlotte : 40 points, 12 passes et 9 rebonds. En l'absence de Russell Westbrook, l'arrière barbu a semblé retrouvé son shoot (4/11 à 3 points) et surtout sa capacité à aller sur la ligne (14/15). L'adversaire était faible, mais c'est plutôt bon pour la confiance avant d'accueillir Robert Covington et sa polyvalence.

Harden est passé à côté du triple-double parce qu'Austin Rivers n'a pas bien fait attention au boxscore.

Austin Rivers stole the rebound that would have earned James Harden a triple-double 😅 pic.twitter.com/sQdHCd4HZ7 — ESPN (@espn) February 5, 2020

- LeBron James a étrenné son trophée de joueur du mois de janvier en rayonnant face aux Spurs. 36 points, 9 passes et 7 rebonds pour le "King", intenable et ingérable pour une équipe de San Antonio qui n'a même pas pu compter sur un LaMarcus Aldridge à côté de ses pompes (7 points). C'est dans le 4e quart-temps que LeBron s'est fâché, en y inscrivant 19 e ses 36 points, et 5 de ses 6 paniers à 3 points sur une période bénie de trois minutes.

3 minutes 30 secondes, Lebron James inscrit 5 paniers à 3 points. pic.twitter.com/BlnXb2o48o — The Daily Kobe (@dailydunkfr) February 5, 2020

- Denver aussi a bougé cette nuit, avec le départ des estimables Malik Beasley et Juancho Hernangomez pour le Minnesota. Les deux hommes ont joué 24 et 28 minutes en sortie de banc lors du large succès des Nuggets à domicile contre Portland. Pas de Damian Lillard surnaturel ce coup-ci, puisque le meneur des Blazers n'a pu inscrire que 21 points, au sortir de 6 matches insensés sur le plan statistique. Nikola Jokic a donné le ton et confirmé sa montée en puissance avec 27 points, 9 rebonds et 7 passes en 31 minutes et à 11/17.