Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Wizards : 101-111

Pelicans @ Knicks : 123-111

Heat @ Nets : 113-117

Spurs @ Grizzlies : 121-134

Pacers @ Bulls : 116-105

Magic @ Suns : 94-98

Hornets @ Jazz : 92-109

Lakers @ Mavs : 129-114

Bucks @ Kings : 127-106

Warriors @ Clippers : 100-109

---

- Belle soirée pour LeBron James et les Los Angeles Lakers, pour leur dernier affrontement de la saison régulière avec les Dallas Mavericks. On attendait le duel entre le "King" et Luka Doncic, qui avait toujours montré beaucoup de répartie lors des rencontres précédentes entre eux. LeBron n'a pas eu besoin de son lieutenant de luxe Anthony Davis, convalescent, pour faire sa loi à Dallas et prendre le dessus sur le Slovène.

Avec 35 points, 16 rebonds et 7 passes, James a torpillé les Texans avec l'aide de Kyle Kuzma (24 pts), pendant que Doncic passait une nuit frustrante (25 points, 10 rebonds à 8/19) contre l'une de ses idoles. L'ancien Madrilène en a déchiré son maillot... On n'a pas trop de peine vu qu'il s'agit de l'infâme City Edition des Mavs, mais c'est en train de devenir un signature move pour la star de Dallas.

Luka Doncic got frustrated after a missed free throw, so he ripped his jersey pic.twitter.com/hcMqVkpe6l — Dime (@DimeUPROXX) January 11, 2020

Grâce à sa belle copie du jour, LeBron James en a profité pour doubler Michael Jordan au quatrième rang du classement du nombre de paniers (FG) inscrits en carrière. Il n'est plus devancé que par Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Wilt Chamberlain.

- Les Clippers ont fait un match très, très poussif à domicile contre les Warriors. Menés de 10 points par l'escouade improbable de Steve Kerr à l'entame du 4e quart-temps, les Californiens ont réussi à renverser la situation. Kawhi Leonard (36 points) s'est rappelé au bon souvenir des fans des Warriors avec un dunk bien salace dans le 2e quart-temps.

LE POSTER DUNK DE KAWHI SUR LA TÊTE DE DEUX WARRIORS ! #ClipperNation pic.twitter.com/watDB8hKPv — ClipperNation FR 🇫🇷 (@ClipperNationFR) January 11, 2020

- Orlando va voir Devin Booker en cauchemar cette nuit. Le Magic semblait en contrôle face aux Suns, notamment grâce à Evan Fournier (28 points) et menait de 4 points à 59 secondes de la fin. C'est que le "Splash Nephew" a appuyé sur le bouton "chaudière". Alors qu'il n'avait inscrit que deux points en 2e mi-temps, Booker a claqué deux paniers à 3 points en 16 secondes pour faire virer Phoenix en tête. Derrière, Ricky Rubio réussissait une interception décisive devant Vucevic pour sceller la victoire.

- On aurait pas cru écrire ça en début de saison, mais à la mi-janvier, les Memphis Grizzlies sont pour le moment qualifiés pour les playoffs et c'est mérité. Les joueurs de Taylor Jenkins ont chipé la 8e place aux Spurs en les battant à la régulière, non sans leur avoir fait vivre un calvaire offensif. La jeune garde du Tennesse a été à la hauteur : Jaren Jackson Jr (24 pts), Ja Morant (22 pts, 14 pds) et Dillon Brooks (22 pts) se sont distingués pour conquérir une 4e victoire de suite. Le carton de DeMar DeRozan (36 points, 9 rebonds et 9 passes), n'y a rien fait.

- On n'arrête plus le Jazz, qui a enregistré sa 8e victoire de rang et sa 13e en 14 matches cette nuit lors de la réception de Charlotte. Rudy Gobert (15 points, 13 rebonds et 6 contres) a contribué à faire passer une sale soirée aux Hornets grâce à une masterclass défensive.

- Tout va bien pour les Pelicans en ce moment. NOLA a conquis sa 7e victoire en 9 matches en venant s'imposer au Madison Square Garden contre les New York Knicks, et Zion Williamson est clairement proche du retour. Ce dunk claqué sans effort à l'échauffement montre a priori que le garçon a confiance en son genou.

Frank Ntilikina a joué 15 minutes en sortie de banc dans cette rencontre sans pouvoir peser sur l'issue : 7 points, 4 passes, 3 rebonds et 1 interception.

- Le public des Brooklyn Nets était d'humeur taquine. Alors que leur équipe ont mis fin à une série de 7 défaites de suite en battant Miami au Barclays Center, les fans se sont amusés à scander le nom de TJ Warren lorsque Jimmy Butler (33 points) était sur la ligne des lancers. Emmenés par Spencer Dinwiddie (26 points et 14 passes à 10/19), les Nets ont comblé un retard de 12 points accusé à la pause.

- Les Pacers se sont fait quelques frayeurs à Chicago en dilapidant 16 points d'avance dans le dernier quart-temps sous les coups de Zach LaVine (43 points). Heureusement pour Indiana, Myles Turner était dans un bon soir (27 points, 14 rebonds). L'intérieur d'Indy s'est même offert une action étonnante en enrhumant salement Daniel Gafford sur un spin move avant de partir au dunk.

- Jusqu'ici, les Wizards et leur team de mercenaires avaient surtout contrarié des équipes qui leur étaient supérieures. Washington est aussi capable de battre les faibles. Contre Atlanta, les prouesses de Jordan McRae (29 points) et le gros match défensif de Gary Payton II sur Trae Young, limité à 19 points, ont fait la différence. Ian Mahinmi a lui fini avec 12 points et 8 rebonds.

- Les Kings espéraient sans doute une nuit poussive pour Giannis Antetokounmpo. Ils l'ont eue, mais ça n'a strictement rien changé à l'issue du match. Le "Greek Freak" n'a inscrit "que" 13 points et 10 rebonds en ne prenant que 9 shoots pendant tout le match. Ses lieutenants ont fait le job et pas qu'un peu : Khris Middleton (27 points, 11 rebonds), Eric Bledsoe (24 pts), mais aussi Donte DiVincenzo (18 pts) ont parfaitement compensé.