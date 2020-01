Il n'est plus si fréquent d'entendre un joueur dénigrer son adversaire après un affrontement un peu chaud en NBA. A part peut-être Russell Westbrook et Patrick Beverley, tout le monde s'est plutôt bien tenu jusque-là. C'était avant que Jimmy Butler ne sorte le lance-flammes sur TJ Warren, peu après la fin du match remporté par le Heat contre les Pacers et au cours duquel les deux hommes se sont pris le bec. Dire que l'arrière de Miami ne respecte pas l'ailier d'Indiana est un euphémisme.

"C'est dur pour lui parce que je peux défendre sur lui, mais il ne peut pas défendre sur moi. Il faut fermer sa bouche dans certaines situations et ne pas dire de la merde. On se reverra la prochaine fois parce qu'il a été vraiment irrespectueux. Il est soft. On n'est pas dans la même catégorie. Si j'étais leur coach, jamais plus je ne le ferais défendre sur moi. Il est pourri", a déclaré Jimmy Butler au Miami Herald.

Seul TJ Warren a été éjecté après l'altercation et Jimmy Butler lui a même adressé un petit baiser en signe d'au revoir.

Jimmy Butler and T. J. Warren exchange words at Bankers Life Fieldhouse, eventually leading to Warren's ejection.#HEATTwitter #NBA pic.twitter.com/sDoLKEi3tn — FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) January 9, 2020

Les retrouvailles vont être sympathiques lors du prochain Miami-Indiana...

Les stats de Jimmy Butler en 2019-2020