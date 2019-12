Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Bucks : 104-111

Jazz @ Hawks : 111-106

Nets @ Spurs : 105-118

Rockets @ Clippers : 122-117

---

- Le MVP a parlé ! Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks sont sortis vainqueurs du clash contre les Los Angeles Lakers pour la suprématie en NBA. Le "Greek Freak" et ses camarades ont mis l'intensité qu'il fallait pour faire la course en tête tout du long et contenir les efforts californiens en fin de match. Avec 34 points, 11 rebonds, 7 passes et 5 paniers à 3 points, son nouveau record en carrière, Antetokounmpo a été le grand bonhomme de la rencontre.

L'ailier All-Star s'est offert quelques moments forts, comme ce contre en fourbe sur LeBron James.

Cette remarque amusante de la journaliste Mina Kimes après un nouveau panier extérieur de Giannis Antetokounmpo reflète bien l'impression laissée par la prestation du Grec : "A chaque fois que Giannis marque un long panier à 3 points, je suspecte les autres équipes de se sentir comme moi après avoir vu ces vidéos où des robots se mettent à ouvrir des portes et à jouer aux échecs".

The Greek Freak (30 PTS) is up to a career-high from behind the arc! #FearTheDeer on @NBAonTNT pic.twitter.com/YT94pDmsuJ

- Si LeBron et Anthony Davis ont compilé 57 points, leur adresse (19/44) n'a pas été optimale, particulièrement en première mi-temps (6/20). Le "King" peut se consoler avec un nouvel accomplissement pour les livres d'histoire. Il est devenu le 9e meilleur passeur de tous les temps en NBA, dépassant Gary Payton dans l'opération.

- Les Bucks sont à 3-0 contre les équipes de Los Angeles après cette jolie démonstration de force qui leur permettra sans doute de passer les fêtes et le début d'année 2020 sur le trône de la ligue.

- Il y avait une autre affiche majeure cette nuit, avec un affrontement entre les Clippers et les Rockets. Houston s'est appuyé sur son tandem Harden-Westbrook pour prendre le dessus en fin de match. Il y avait l'intensité d'une rencontre de playoffs et tout s'est joué entre stars au finish. Paul George et Kawhi Leonard ont été moins adroits dans le money time alors que les deux Texans sont montés en pression. Westbrook a été le moteur des Rockets (40 points, 10 rebonds) avec un bon mix entre agressivité et justesse, si ce n'est lorsqu'il a pris une faute technique pour s'être moqué de Patrick Beverley, expulsé à 2 minutes de la fin. L'aplomb des Rockets dans le 4e quart-temps est sans doute ce qu'ils ont montré de plus convaincant depuis le début de la saison contre une grosse équipe.

Pat Beverley fouls out and picks up a technical on his way out. Ejected and sent back to locker. Westbrook waves goodbye and picks up a T and Harden doesn't think its smart.

Please, god let these two teams meet in the playoffs. 🙏#nbatwitter #onemission #ClipperNation pic.twitter.com/cdA0tFi2Ok

— Taz Khan 🇨🇦 (@The_ExtraPoints) December 20, 2019